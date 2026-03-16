Biennale di Venezia nel caos Derby a destra sulla Russia La cultura è sempre politica

Alla Biennale di Venezia si è scatenato un acceso scontro tra le fazioni politiche sulla questione russa, portando il dibattito artistico nel caos. La disputa ha diviso gli organizzatori e i partecipanti, creando tensioni all’interno degli schieramenti coinvolti. La discussione si è accesa, coinvolgendo più parti e mettendo in luce come anche nel mondo dell’arte le divisioni politiche non siano assenti.

Finalmente una bella disputa che fa litigare tutti con tutti, anche e soprattutto dentro gli stessi schieramenti. Sulla cultura, oltretutto. La Biennale di Venezia permette alla Russia putiniana di riaprire il suo padiglione? Apriti cielo. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli attacca il presidente della Biennale cioè il suo (ex?) amico Pietrangelo Buttafuoco, sfiducia la sua rappresentante del Consiglio d’amministrazione e "chiede le carte", che nel politichese italiano rappresenta la minaccia massima, tipo "ti spacco la faccia" in meno eletti consessi. Intanto i giornali si riempiono di cronache e retroscena e soprattutto di interviste ai non troppo numerosi intellettuali "di area", eccitati dalla variante impazzita del solito derby nazionale: stavolta non è sinistra contro destra ma destra contro destra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Biennale di Venezia nel caos. Derby a destra sulla Russia. La cultura è sempre politica Articoli correlati Biennale di Venezia, polemica per il ritorno della Russia. Kiev: «Usano la cultura per influenza politica»Continua la polemica per l’invito - il primo dal 2022 - alla Federazione russa di prendere parte alla Biennale di Venezia. Biennale di Venezia nel caos, minaccia Ue dopo l’invito alla Russia: “Finanziamenti a rischio”. E Zelensky attaccaRoma – La Commissione Europea minaccia di ritirare i fondi alla Biennale Arte di Venezia per la partecipazione della Russia. Altri aggiornamenti su Biennale di Venezia nel caos Derby a... Temi più discussi: Russia alla Biennale di Venezia: perché non può essere esclusa dalla mostra 2026; La Russia alla Biennale di Venezia, 22 Paesi europei firmano una lettera di condanna; Russia alla Biennale, Buttafuoco: spazio ai dissidenti. Giuli chiede passo indietro al rappresentante Mic; Il ritorno della Russia alla Biennale di Venezia e l'ennesima figuraccia internazionale dell'Italia. Contro la riapertura del padiglione russo alla Biennale di VeneziaVentidue paesi hanno firmato una lettera di protesta e la Commissione europea ha minacciato di toglierle i fondi ... ilpost.it Biennale di Venezia Arte 2026, il dibattito sui Paesi partecipanti: Venezia punta sul dialogo culturaleLa 61. Esposizione Internazionale d’Arte - In Minor Keys di Koyo Kouoh - organizzata da La Biennale di Venezia, sarà affiancata da 99 Partecipazioni Nazionali e 31 Eventi Collaterali ... firstonline.info Matteo Salvini difende la scelta della Biennale di Venezia di non fare le barricate contro la delegazione russa: “È un ente autonomo, sull’arte e lo sport non dovrebbe esserci conflitto”. Parole simili a quelle utilizzate poche ore prima dal presidente della Region - facebook.com facebook #inaltreparole Caso Biennale di Venezia, Padellaro: “Buttafuoco ha avuto coraggio, non è ministro perché non è abbastanza servile” x.com