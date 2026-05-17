Scuola Pythagoras di Ravagnese il Pri | Da noi una proposta concreta già nel 2024
Il Partito repubblicano italiano ha annunciato che nel 2024 presenterà un progetto per la costruzione di un nuovo edificio scolastico presso la scuola media Pythagoras di Ravagnese. Il progetto, secondo quanto dichiarato, mira a realizzare una struttura moderna e in linea con le necessità della comunità. La comunicazione è stata resa nota in risposta al dibattito pubblico sulla situazione dell’edificio esistente. Non sono stati forniti dettagli tecnici o tempi di realizzazione specifici.
Il Partito repubblicano italiano interviene sul dibattito in merito alla scuola media Pythagoras di Ravagnese, ricordando "come già nel 2024 abbia avanzato un progetto concreto per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico, moderno e adeguato alle esigenze della comunità"."Non ci siamo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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