Torino 85enne smaschera una truffa e fa arrestare la ladra | Era già successo nel 2024

A Torino, un'85enne ha scoperto una truffa e ha portato all'arresto di una donna di 41 anni di nazionalità polacca. La pensionata aveva denunciato una tentata rapina di gioielli da parte di questa donna, che cercava di fregarla per un importo di circa 120mila euro. La vicenda si aggiunge a un precedente episodio simile avvenuto nel 2024, quando la stessa anziana era stata coinvolta in un'altra truffa.

Una 85enne di Mappano, nel Torinese, è riuscita a sventare (per la seconda volta) un tentativo di truffa. Con il suo "acume investigativo", la pensionata ha permesso ai carabinieri della compagnia di Venaria di arrestare una cittadina polacca di 41 anni con le tasche piene di gioielli appena sottratte dalla sua abitazione. La stessa pensionata aveva sventato un simile raggiro simile due anni fa, facendo arrestare un 18enne.,, L'anziana ha ricevuto la telefonata da un uomo, sedicente medico dell'Ospedale Molinelle, che le ha comunicato una presunta "grave malattia" diagnosticata al figlio, curabile solo attraverso un intervento chirurgico la cui spesa, 120mila euro, poteva parzialmente essere affrontata consegnando l'oro in suo possesso.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Torino, 85enne smaschera una truffa e fa arrestare la ladra | Era già successo nel 2024 Notizie correlate Leggi anche: Anziano di 88 anni smaschera la truffa del “finto carabiniere” e fa arrestare una 23enne Colleferro, truffa del “finto nipote”: anziana smaschera i truffatori e li fa arrestareUna telefonata, una voce tremante e una richiesta urgente di denaro: il copione classico della truffa del “finto nipote”.