Scuola e innovazione tracciato un nuovo modello di sviluppo per i borghi siciliani
In alcune zone della Sicilia, si sta sperimentando un nuovo modello di sviluppo che unisce l’educazione e l’innovazione. Le scuole locali vengono coinvolte in progetti che puntano a favorire l’economia del territorio, utilizzando risorse e tecnologie per valorizzare la storia e le tradizioni. Questo approccio mira a far crescere i borghi attraverso l’integrazione tra istruzione, tecnologia e cultura, creando un legame diretto tra le attività scolastiche e il rilancio delle comunità.
I banchi di scuola che diventano il motore economico del territorio e la tecnologia che fa rinascere la storia. Non è il manifesto di un futuro lontano, ma la roadmap concreta tracciata nel suggestivo castello di Montalbano Elicona. I borghi siciliani non sono più solo custodi del passato, ma si. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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