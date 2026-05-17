Scudetto Inter arrivo pullman allo stadio visto dalla moto

Da ilgiorno.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pullman dell’Inter si avvicina allo stadio, circondato da una folla di tifosi che attendeva con entusiasmo il suo arrivo. Le immagini sono state catturate dalla moto di un videomaker, che ha filmato il veicolo mentre si muove tra i sostenitori. Il mezzo si ferma davanti all’ingresso principale, mentre i tifosi intonano cori e sventolano bandiere. La scena si svolge in un’atmosfera di festa, con la squadra pronta a scendere dal pullman per la partita.

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