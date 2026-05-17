Scudetto Inter arrivo pullman allo stadio visto dalla moto
Il pullman dell’Inter si avvicina allo stadio, circondato da una folla di tifosi che attendeva con entusiasmo il suo arrivo. Le immagini sono state catturate dalla moto di un videomaker, che ha filmato il veicolo mentre si muove tra i sostenitori. Il mezzo si ferma davanti all’ingresso principale, mentre i tifosi intonano cori e sventolano bandiere. La scena si svolge in un’atmosfera di festa, con la squadra pronta a scendere dal pullman per la partita.
Il pullman dell'Inter arriva al Meazza acclamato da una folla di tifosi. Le riprese dalla moto di Local Team. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scudetto Inter, larrivo del pullman della squadra allo stadio San siro
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