Tre squadre italiane nella top ten mondiale e un San Siro praticamente sempre sold out. Se il percorso nelle coppe europee sta regalando poche soddisfazioni alle squadre di Serie A c’è una classifica che vede il nostro campionato al livello dei top club europei nonostante non abbia (ancora) molti stadi di proprietà. Anzi, l’Italia di fatto è l’unica ad avere così tante squadre tra le prime dieci. Si parla della graduatoria relativa alle presenze medie dei tifosi allo stadio. Favorito, è ovvio, chi gioca in impianti più capienti. Secondo i numeri raccolti da Transfermarkt (utilizzando dati ufficiali), rispettivamente al quinto e sesto posto compaiono infatti Milan e Inter che, in attesa del nuovo San Siro, non fanno mai mancare la presenza allo stadio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Milan batte (di poco) l'Inter e vince lo "scudetto" dei tifosi allo stadio, ma nel mondo...

Inter, niente fuga ma solo una “fuitina”: il Milan vince a Como e resta in scia per lo ScudettoStefano Agresti, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' ha analizzato la vittoria del Milan a Como, sottolineando il ruolo di Massimiliano Allegri,...

Albertini: «Se l'Inter batte il Milan, lo scudetto è già cucito»Il derby milan-inter è una prova di carattere che accende le piazze e mette in luce come la gestione della pressione, la coesione del gruppo e...

Il Milan celebra con la Curva Sud dopo una vittoria pesantissima nel Derby!

Una raccolta di contenuti su Milan batte.

Temi più discussi: Pavlovic al 90' e poi Leao, il Milan batte 2-0 la Cremonese e blinda il secondo posto; Milan batte 2-0 la Cremonese con due gol oltre il 90esimo; Il Milan si sveglia all’89’ e batte 2-0 la Cremonese con il gol di Pavlovic e Leao; Il Milan cade con il Parma e vede l’Inter scappare via.

Il Milan batte la Cremonese e si prepara al derby con l’InterL’entusiasmo del Milan dopo la vittoria sulla Cremonese: la squadra di Allegri punta al derby con l’Inter con determinazione e motivazione. Il Milan ha concluso una partita impegnativa contro la Cremo ... notiziemilan.it

Kakà: Ho una certezza: il Milan batte l’Inter. Scudetto? Si può fare. Chivu piacevole sorpresaIntervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Pallone d'oro del Milan Kakà ha parlato della gara di domenica tra i rossoneri e l'Inter ... fcinter1908.it

FINISCE QUI Succede tutto nel finale! Il #Milan batte 2-0 la Cremonese con #Pavlovic e #Leao. Vittoria pesante in ottica #Champions Milan Nel Cuore facebook

Milan batte 2-0 la Cremonese con due gol oltre il 90esimo Rossoneri in affanno, ma Pavlovic e Leao firmano il successo prezioso per la corsa Champions x.com