Petrolio Ubs | Scorte mondiali vicine al livello minimo degli ultimi 10 anni si rischia una nuova impennata dei prezzi

Secondo un'analisi di Ubs, le scorte mondiali di petrolio si stanno avvicinando al livello più basso degli ultimi dieci anni. Il blocco dello Stretto di Hormuz ha influito sul mercato, rendendo più difficile l’approvvigionamento di greggio. Questa riduzione delle scorte potrebbe portare a un aumento dei prezzi del petrolio nei prossimi mesi. Le stime indicano che la situazione attuale mette in discussione la stabilità dei prezzi internazionali, con possibili conseguenze per i mercati energetici globali.

Il blocco dello Stretto di Hormuz continua a dispiegare i propri effetti sul mercato petrolifero. Secondo le stime di Ubs le scorte mondiali di greggio si stanno avvicinando al livello minimo degli ultimi 10 anni con il rischio di un nuovo balzo dei prezzi. Nel suo ultimo rapporto la banca svizzera riferisce che, malgrado la minore domanda e le misure dei governi come il rilascio delle riserve strategiche, a fine maggio il contenuto dei depositi toccherà il livello più basso: 7,6 miliardi di barili. Anche il ceo di Exxon Darren Woods alla Cbs ha detto che, quando si arriverà al livello minimo di scorte nel caso di un prolungarsi del blocco di Hormuz, si rischierà un rialzo delle quotazioni e conseguenze negative sull’economia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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