Scopri i PIWI a Piove di Sacco una serata tra vini resistenti e sapori del territorio
Venerdì 5 giugno alle 19.30 si terrà una serata dedicata ai vini PIWI presso la Corte Zecchina di Piove di Sacco, in via Beverare 57. L’evento offre l’opportunità di conoscere questa tipologia di vini resistenti, prodotti con uve che si adattano alle condizioni climatiche e alle sfide del territorio. La serata prevede degustazioni e approfondimenti sui sapori e le caratteristiche di queste varietà, offrendo un’occasione per scoprire le peculiarità dei vini resistenti in un contesto locale.
Una serata dedicata alla scoperta dei vini PIWI è in programma venerdì 5 giugno alle ore 19.30 alla Corte Zecchina di Piove di Sacco, in via Beverare 57. L’evento “Scopri i PIWI” si aprirà con il benvenuto del “Galileo” e accompagnerà i partecipanti in una degustazione del Merlot Kanthus nelle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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