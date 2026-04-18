Boccon cena gourmet tra vini pregiati e sapori del territorio

Da ameve.eu 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 aprile a Boccon si svolgerà una cena gourmet che vedrà protagonisti vini della cantina Vigne al Colle e piatti della Trattoria Parco Rio Grande. L’evento unirà le caratteristiche della tradizione enologica locale con le proposte gastronomiche del ristorante, creando un’esperienza di degustazione dedicata agli appassionati di cibo e vino. La serata si svolgerà in un ambiente che favorisce l’incontro tra le due realtà.

La serata di venerdì 24 aprile a Boccon si preannuncia come un momento di alta sintesi tra la tradizione enologica della cantina Vigne al Colle e l’offerta gastronomica della Trattoria Parco Rio Grande. L’evento, che vedrà protagonista un percorso di degustazione studiato per far dialogare i calici con le portate, ha un costo fissato a 50 euro per ogni partecipante. Gli interessati possono confermare la propria presenza contattando i numeri 3792027112 o lo 049 994 0059, presso la sede in via Morandine 22. Un dialogo tra territorio e palato: il menu della serata. Il percorso sensoriale proposto per quella cena speciale punta tutto sulla precisione degli abbinamenti, partendo da una nota fresca con l’antipasto composto da stracciatella e culaccia, accompagnato dalle bollicine del Serprino Brut Nature.🔗 Leggi su Ameve.eu

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