Scopri i Piwi | la speciale degustazione in Corte Zecchina di Piove di Sacco

Venerdì 20 marzo alle 18 si terrà un aperitivo in Corte Zecchina di Piove di Sacco dedicato ai vini Piwi. L’evento offre l’opportunità di degustare i vini Piwi e di conoscere le caratteristiche del Merlot Kanthus. La serata è pensata come un’occasione conviviale per scoprire questa tipologia di vino e i suoi aromi. L’appuntamento è aperto a chi desidera approfondire il mondo dei vini Piwi senza prenotazione.

Un aperitivo conviviale per scoprire i vini Piwi e le potenzialità del Merlot Kanthus. Venerdì 20 marzo dalle ore 18.30 alla Corte Zecchina a Piove di Sacco è in programma una serata di degustazione dedicata agli appassionati di vino e a chi vuole conoscere da vicino questo vitigno. All’arrivo i partecipanti saranno accolti con un calice di benvenuto e qualche assaggio in attesa dell’inizio della degustazione guidata. Ad aprire l’incontro saranno anche i vini “Galileo” e “Orfeo”, che daranno il via alla degustazione. "Co’ xe massa. xe massa!!", lo spettacolo della compagnia Brutti ma Buoni a Ronchi di Casalserugo . 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Arrestati a Piove di Sacco: vendita droga a minoriDue giovani di 18 e 19 anni sono stati arrestati in flagranza di reato a Piove di Sacco dopo essere stati sorpresi mentre tentavano di vendere... Il miracolo di Piove di Sacco: la voce della Madonna ferma una sfida all’ultimo sangueL’intervento della Madonna delle Grazie di Piove di Sacco di cui oggi 6 marzo si fa memoria, fermò un duello fratricida che rischiava di consumarsi...