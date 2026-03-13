Scopri i Piwi | la speciale degustazione in Corte Zecchina di Piove di Sacco

Da padovaoggi.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 20 marzo alle 18 si terrà un aperitivo in Corte Zecchina di Piove di Sacco dedicato ai vini Piwi. L’evento offre l’opportunità di degustare i vini Piwi e di conoscere le caratteristiche del Merlot Kanthus. La serata è pensata come un’occasione conviviale per scoprire questa tipologia di vino e i suoi aromi. L’appuntamento è aperto a chi desidera approfondire il mondo dei vini Piwi senza prenotazione.

Un aperitivo conviviale per scoprire i vini Piwi e le potenzialità del Merlot Kanthus. Venerdì 20 marzo dalle ore 18.30 alla Corte Zecchina a Piove di Sacco è in programma una serata di degustazione dedicata agli appassionati di vino e a chi vuole conoscere da vicino questo vitigno. All'arrivo i partecipanti saranno accolti con un calice di benvenuto e qualche assaggio in attesa dell'inizio della degustazione guidata. Ad aprire l'incontro saranno anche i vini "Galileo" e "Orfeo", che daranno il via alla degustazione.

