Scontro tra due veicoli coinvolta anche un' auto della polizia municipale FOTO

Da firenzetoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale ha coinvolto un'auto della polizia municipale e altri veicoli all'incrocio tra via Arnolfo e via Piagentina. Non ancora chiara la dinamica dell'incidente: sembrerebbe che la vettura della municipale abbia urtato un’auto, con il coinvolgimento anche di un secondo veicolo in.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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