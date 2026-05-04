Scontro tra due veicoli coinvolta anche un' auto della polizia municipale FOTO

Un incidente stradale ha coinvolto un'auto della polizia municipale e altri veicoli all'incrocio tra via Arnolfo e via Piagentina. Non ancora chiara la dinamica dell'incidente: sembrerebbe che la vettura della municipale abbia urtato un’auto, con il coinvolgimento anche di un secondo veicolo in.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Schianto tra due auto: veicolo avvolto dalle fiamme, ferito un conducenteL'incidente è avvenuto a mezzogiorno in via Redipuglia a Cordignano. Decisivo l'intervento dei Vigili del Fuoco per domare il rogo e liberare un automobilista rimasto incastrato tra le lamiere ... trevisotoday.it

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