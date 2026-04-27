Scontro all' incrocio tra camion e autobus | soccorsi sul posto e code sulla statale

Un incidente tra un camion e un autobus del trasporto pubblico locale si è verificato all’incrocio di una delle principali strade della città. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e si sono formate lunghe code lungo la statale. Nessuna informazione è ancora stata fornita sui feriti o sulle cause dello scontro. La circolazione rimane rallentata in entrambe le direzioni.

Uno scontro tra un camioncino e un autobus del trasporto pubblico locale provoca l'intervento dei soccorsi e gravi ripercussioni sul traffico in una delle arterie stradali più importanti della città. Tutto è avvenuto stamattina poco dopo le 9 quando, per cause in orso di accertamento da parte.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Scontro all'incrocio della futura Due Mari, soccorsi sul posto: 6 feritiL'incidente è avvenuto in un punto dove accadono spesso episodi simili, all'incrocio che immette su via Fratelli Rosselli Un grosso incidente con sei... Scontro all'incrocio della futura Due Mari, soccorsi sul posto: 5 uomini in ospedaleL'incidente è avvenuto in un punto dove accadono spesso episodi simili, all'incrocio che immette su via Fratelli Rosselli Un grosso incidente con sei... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scontro all’incrocio a Guidizzolo: un’auto si ribalta, i vigili del fuoco liberano la conducente incastrata; Scontro all’incrocio maledetto: muore una 67enne a Moglia; Scontro all’incrocio tra via Carrabuffas e via Leonardo da Vinci: ferito un 46enne; Violento incidente all’incrocio tra viale Gorizia e via Cuttica a Legnano. Scontro all’incrocio maledetto: muore una 67enne a MogliaMOGLIA Violento scontro tra un’auto e un furgone nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 18, all’incrocio tra via Coazze e strada Romana nel comune ... vocedimantova.it Scontro tra auto e furgone a Moglia: muore una 67enne e tre feritiMoglia Violento scontro tra un’auto e un furgone nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle ore 18, all’incrocio tra via Coazze e strada Romana nel ... vocedimantova.it TRAGEDIA SULLE STRADE DEL VIBONESE, MUORE MOTOCICLISTA DI 28 ANNI Scontro tra moto e trattore nell’area dell’Angitolano: inutili i soccorsi. Un secondo incidente a Vibo Valentia, ferito un centauro https://www.calabriainchieste.it/2026/04/27/trage - facebook.com facebook Tozzi-Burioni, scontro social sulla caccia: "Studia", "No ai fanatici" x.com