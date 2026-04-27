Scontro all' incrocio tra camion e autobus | soccorsi sul posto e code sulla statale

Da ravennatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente tra un camion e un autobus del trasporto pubblico locale si è verificato all’incrocio di una delle principali strade della città. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e si sono formate lunghe code lungo la statale. Nessuna informazione è ancora stata fornita sui feriti o sulle cause dello scontro. La circolazione rimane rallentata in entrambe le direzioni.

Uno scontro tra un camioncino e un autobus del trasporto pubblico locale provoca l'intervento dei soccorsi e gravi ripercussioni sul traffico in una delle arterie stradali più importanti della città. Tutto è avvenuto stamattina poco dopo le 9 quando, per cause in orso di accertamento da parte.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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