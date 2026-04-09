Le Lanterne | il gusto autentico di Roma a due passi dalla Fontana di Trevi

Nel centro storico di Roma, a breve distanza dalla Fontana di Trevi, si trova un locale noto per offrire piatti tipici della cucina romana. La zona è caratterizzata da strade strette e antichi vicoli che circondano il punto di interesse. Le Lanterne è un ristorante che propone specialità locali e si distingue per la sua posizione strategica nel cuore della città.

Nel cuore della Città Eterna, tra vicoli acciottolati e scorci senza tempo, si nasconde una piccola gemma della tradizione culinaria capitolina: Le Lanterne. A pochi passi dalla celebre Fontana di Trevi, ma lontano dal caos turistico più intenso, questo ristorante rappresenta una tappa ideale per chi desidera immergersi nei sapori autentici di Roma. Fin dal primo sguardo, Le Lanterne conquista con la sua atmosfera calda e accogliente. Situato in una tranquilla stradina, offre un ambiente arioso e curato, dove i tavoli ben distanziati permettono di godere di un’esperienza rilassante, lontana dalla frenesia cittadina. L’accoglienza è uno dei suoi punti di forza: il personale, attento e cordiale, contribuisce a creare un clima familiare che fa sentire ogni ospite come a casa. 🔗 Leggi su Funweek.it Galleria Sciarra: il capolavoro liberty nascosto a due passi da Fontana di TreviA pochi passi dalla Fontana di Trevi, nascosta tra le vie del rione Trevi, esiste un luogo dove il tempo sembra essersi fermato alla fine... La vera fontana di Trevi non sta a Roma ma a Trevi!Per l’installazione abbiamo scelto la Fonte dei Cavalli, unica fonte monumentale presente ancora oggi a Trevi. Kfc punta su Roma: a due passi dalla Fontana di Trevi il suo più grande ristorante d’EuropaRoma si prepara ad accogliere il primo flasghip store di Kfc, la catena rinomata per il pollo fritto come si evince dal nome dietro la sigla, Kentucky Fried Chicken. Il flagship store non è uguale a ... repubblica.it Fontana di Trevi, da oggi arriva il biglietto a pagamento: ecco le fasce orarie, il prezzo e chi non dovrà pagareNovità storica a Roma, in uno dei punti storici della Capitale. È la Fontana di Trevi, che da oggi, lunedì 2 febbraio 2026, non sarà più visibile gratuitamente, come annunciato (per la prima volta) lo ... ilsole24ore.com