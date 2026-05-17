Scontro sulla Monselice Mare | 5 giovani feriti dopo il ribaltamento

Quattro giovani sono rimasti feriti in seguito a un ribaltamento avvenuto lungo la Monselice Mare. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato quando il mezzo ha deviato improvvisamente verso un canale, provocando il capovolgimento. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per estrarre una delle persone rimaste incastrate, riuscendo a liberarla. Al momento, si stanno ancora valutando le cause che hanno portato alla deviazione improvvisa del veicolo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come sono riusciti i vigili del fuoco a liberare il ragazzo incastrato?. Quali fattori hanno causato la deviazione improvvisa verso il canale?. In che condizioni si trovano ora i cinque giovani veronesi?. Cosa hanno accertato i carabinieri durante i rilievi tecnici sul posto?.? In Breve Cinque ragazzi veronesi tra 14 e 20 anni feriti nella mattina del 17 maggio.. Vigili del Fuoco estraggono un passeggero incastrato tra le lamiere vicino a Villa del Bosco.. Carabinieri effettuano rilievi tecnici sulla carreggiata costiera dopo l'uscita di strada da Chioggia.. Elisoccorso e Suem 118 intervengono per gestire la gravità clinica dei cinque feriti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro sulla Monselice Mare: 5 giovani feriti dopo il ribaltamento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scontro sulla 421: due giovani in codice rosso dopo il ribaltamentoUn violento impatto tra due veicoli ha scosso la viabilità della Statale 421 dei laghi di Molveno e Tenno nella mattinata di questo giovedì 16 aprile. Scontro frontale tra auto con ribaltamento a Ponte Nossa: tre feriti, uno è gravissimoPonte Nossa (Bergamo), 8 maggio 2026 – Grave incidente stradale oggi, venerdì 8 maggio a Ponte Nossa, in provincia di Bergamo. Auto si ribalta sulla Monselice Mare: feriti cinque giovani veronesiIncidente sulla Monselice Mare, in provincia di Padova: auto con cinque ragazzi veronesi a bordo si ribalta nel canale. veronaoggi.it Pauroso incidente sulla Monselice Mare: 5 giovanissimi in prognosi riservataSi è rischiata la strage oggi 17 maggio alle 8 del mattino all'altezza del comune di Correzzola. Una compagnia di amici veronesi giovanissimi si è schiantata. Trasportati d'urgenza agli ospedali di Pa ... padovaoggi.it