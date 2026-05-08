Scontro frontale tra auto con ribaltamento a Ponte Nossa | tre feriti uno è gravissimo

Oggi, venerdì 8 maggio, a Ponte Nossa, in provincia di Bergamo, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due auto. L'impatto è stato frontale e ha causato il ribaltamento di uno dei veicoli. Tre persone sono rimaste ferite, di cui una in condizioni molto gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.

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Ponte Nossa (Bergamo), 8 maggio 2026 – Grave incidente stradale oggi, venerdì 8 maggio a Ponte Nossa, in provincia di Bergamo. L’allarme è scattato poco dopo le 9.30 di stamani, all’altezza di via Orobica Prealpina dove si è verificato uno scontro frontale tra due vetture. Stando alle prime informazioni a seguito dell’impatto una delle due auto si è ribaltata. I soccorsi e gli accertamenti sulla dinamica. Come reso noto da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia sul posto sono state inviati l’elisoccorso, tre ambulanze e una automedica, uscite in codice rosso. Il ferito più grave è un uomo, alla guida di una delle tue vetture coinvolte, che ha riportato un forte trauma al torace.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scontro frontale tra auto con ribaltamento a Ponte Nossa: tre feriti, uno è gravissimo Notizie correlate Leggi anche: Scontro tra due auto a Ponte Nossa: tre feriti, uno è grave Leggi anche: Incidente nel curvone del Cala: tre feriti nello scontro frontale tra due auto, uno è grave Contenuti e approfondimenti Si parla di: Rimini: ponte del 1° maggio sopra le aspettative. Scontro frontale tra auto con ribaltamento a Ponte Nossa: tre feriti, uno è gravissimoCome reso noto da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia sul posto sono state inviati l’elisoccorso, tre ambulanze e una automedica, uscite in codice rosso. Il ferito più grave è ... ilgiorno.it Frontale tra due auto a Ponte Nossa: tre feriti, uno grave -FotoLo schianto è avvenuto verso le 9.30 all’incrocio tra la provinciale della Valle Seriana e la provinciale 46 per la Valle del Riso. In volo l’elicottero. ecodibergamo.it