Scontro sulla 421 | due giovani in codice rosso dopo il ribaltamento

Nella mattinata di giovedì 16 aprile, sulla strada statale 421, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto due veicoli, con un impatto violento che ha portato al ribaltamento di uno dei mezzi. Due giovani sono rimasti feriti in modo grave e sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. La viabilità sulla strada è stata temporaneamente interrotta mentre le forze dell’ordine hanno gestito la scena e avviato le verifiche.

Un violento impatto tra due veicoli ha scosso la viabilità della Statale 421 dei laghi di Molveno e Tenno nella mattinata di questo giovedì 16 aprile. L'incidente, avvenuto poco dopo le 7:30 all'altezza della località La Pineta nel comune di Fiavè, ha causato il ribaltamento di una delle auto coinvolte, che è finita con le ruote rivolte verso l'alto. Il bilancio del sinistro vede due giovani, un uomo di 33 anni e uno di 25, trasportati d'urgenza presso l'ospedale di Tione. Entrambi i soggetti so .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro sulla 421: due giovani in codice rosso dopo il ribaltamento Notizie correlate Scontro frontale sulla SS96: un codice rosso e due feriti graviUn impatto frontale tra due automobili ha causato tre feriti, di cui uno in condizioni critiche, intorno alle 13 di oggi sulla nuova SS96, nel tratto... Scontro violento sulla Adriatica: 71enne in codice rosso dopo l’impattoUn grave sinistro stradale ha coinvolto un motociclista di 71 anni residente a Fano nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 11, lungo...