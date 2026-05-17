Un incidente stradale si è verificato nella frazione di Colignola, nel territorio di San Giuliano Terme, coinvolgendo un’auto e uno scooter. Un minorenne che viaggiava sullo scooter è rimasto ferito gravemente e trasportato in codice rosso all’ospedale di Cisanello. La dinamica dell’incidente si è verificata lungo la strada Calcesana, e sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza.

SAN GIULIANO TERME – Un grave incidente stradale si è consumato nel territorio di San Giuliano Terme, precisamente nella frazione di Colignola, dove uno scontro tra un’autovettura e uno scooter sulla Calcesana ha provocato il ferimento di un minorenne. L’allarme alla centrale del 118 è scattato immediatamente con l’attivazione del servizio di emergenza. Sul luogo del sinistro è stata tempestivamente inviata un’ambulanza infermieristica di Pisa. Ad avere la peggio nell’impatto è stato il conducente delle due ruote, un ragazzo di 17 anni residente a Calci. Il giovane, a causa della violenta collisione, ha riportato un serio trauma cranico. Dopo essere stato stabilizzato sul posto dall’equipe sanitaria, il diciassettenne è stato trasferito d’urgenza verso il pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Scontro auto-scooter, 17enne finisce in codice rosso a Cisanello

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