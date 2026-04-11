Scontro tra auto e scooter nel centro abitato | minorenne in codice rosso
Nel pomeriggio di oggi, nel quartiere Paradiso di Brindisi, si è verificato un incidente stradale tra un'auto e uno scooter in via Torretta. Un minorenne di 17 anni è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso, mentre i veicoli coinvolti hanno riportato danni significativi. L’incidente si è verificato nel centro abitato e ha provocato l’intervento delle forze dell’ordine.
BRINDISI - Un 17enne al Pronto soccorso in codice rosso, uno scooter e un'auto danneggiati. É questo il bilancio dell'incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 11 aprile, in via Torretta al quartiere Paradiso a Brindisi.Stando alle prime informazioni raccolte si tratterebbe di.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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