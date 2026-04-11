Scontro tra auto e scooter nel centro abitato | minorenne in codice rosso

Nel pomeriggio di oggi, nel quartiere Paradiso di Brindisi, si è verificato un incidente stradale tra un'auto e uno scooter in via Torretta. Un minorenne di 17 anni è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso, mentre i veicoli coinvolti hanno riportato danni significativi. L’incidente si è verificato nel centro abitato e ha provocato l’intervento delle forze dell’ordine.