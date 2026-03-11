Viale Italia scontro tra auto e scooter | 65enne in ospedale in codice rosso

Un incidente si è verificato questa mattina intorno alle 9.30 in viale Italia, davanti ai bagni Pancaldi. Un'auto e uno scooter sono entrati in collisione, coinvolgendo un uomo di 65 anni che è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e il supporto.

Incidente stradale intorno alle 9.30 di oggi, mercoledì 11 marzo in viale Italia, davanti ai bagni Pancaldi dove uno scooter e un'auto si sono scontrati. Sul mezzo a due ruote viaggiava un uomo di 65 anni, soccorso dai volontari della Svs, che a causa del violento impatto ha riportato vari traumi.