Un grave incidente è avvenuto il 30 aprile in via Maso della Pieve a Bolzano, coinvolgendo una moto e un'auto. Il motociclista è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in codice rosso. La collisione ha provocato l'interruzione del traffico nella zona di Bolzano Sud, creando disagi alla circolazione. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

? Cosa sapere Motociclista in codice rosso dopo scontro con auto in via Maso della Pieve a Bolzano.. L'incidente del 30 aprile ha causato il blocco della viabilità a Bolzano Sud.. Un motociclista è finito in codice rosso al San Maurizio dopo un violento impatto con un’auto in via Maso della Pieve, nel quartiere vicino al cimitero, intorno alle 7 di questa mattina, giovedì 30 aprile 2026. Il sinistro stradale, avvenuto nelle prime ore del mattino quando la città si stava svegliando per il consueto flusso verso il lavoro, ha coinvolto un veicolo a due ruote e un’autovettura. L’urto è stato così forte da richiedere l’intervento immediato dei soccorsi sul posto, trasformando una normale via di scorrimento in una scena di emergenza medica e operativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, violento scontro moto-auto: ferito grave in codice rosso

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