Scontro auto-moto 29enne in codice rosso

Una ragazza di 29 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente tra un'auto e uno scooter avvenuto intorno alle 15. La donna, che guidava lo scooter, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire, e le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Una ragazza di 29 anni, che si trovava alla guida di uno scooter, è rimasta ferita in modo grave in seguito a uno scontro con un'auto, avvenuto, per ragioni da chiarire, intorno alle 15.45 di venerdì 17 aprile 2026 in via Sponda Nuova a Struppa.Sul posto, oltre alla polizia locale, sono.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Grave scontro in Val Seriana: 29enne in codice rossoUn giovane di 29 anni è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Papa Giovanni XXIII dopo un violento scontro tra un’automobile e una... Scontro auto moto sulla Statale 671: grave 29enneUn uomo di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla Statale 671 della Val Seriana all’altezza di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incidente all’uscita della Tangenziale, scontro tra auto e moto: 29enne in ospedale; Scontro auto-moto a Brugherio: ferito un motociclista, traffico in tilt sulla Tangenziale Est; Scontro all’incrocio tra un’auto e una moto: ferito un 23enne; Perde il controllo della moto in curva nel Milanese e finisce fuori strada: morto 29enne. Struppa, scontro tra scooter e automobile: 29enne ferita gravementeStruppa, scontro tra scooter e automobile: 29enne ferita gravemente ... msn.com Firenze, scontro tra un'auto e una moto sulla A11: un mortoÈ di un morto e un ferito non grave il bilancio di un incidente, sabato sera, lungo l'autostrada A11 Firenze-Mare, poco prima dell'uscita di Sesto Fiorentino, in direzione del capoluogo toscano. Coinv ... msn.com Giuliese ferito gravemente e trasportato all'ospedale di Teramo,scontro auto e bici - facebook.com facebook Cagliari, scontro auto-metro in viale Marconi: feriti e traffico in tilt x.com