Correggio due feriti nello schianto fra auto

Nella tarda mattinata di oggi, due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in via Campagnola, alle porte di Correggio. L’incidente ha coinvolto due veicoli e si è verificato in una zona della città già interessata da altri sinistri simili in passato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dello scontro.

Correggio (Reggio Emilia), 6 aprile 2026 - Due persone ferite in seguito a un violento schianto tra due auto, avvenuto nella tarda mattinata in via Campagnola, alle porte di Correggio, una strada già più volte teatro di incidenti. E’ accaduto verso le 11, quando una Polo si è scontrata con una Hundai che arrivava dalla parte opposta, diretta verso Rio Saliceto. Uno schianto molto violento, che ha fatto finire le vetture sul bordo della carreggiata. Immediati i soccorsi, con l’arrivo sul posto delle ambulanze della Croce rossa locale, il personale dell’ automedica della Bassa, oltre ai vigili del fuoco di Guastalla per estrarre uno dei feriti dall’abitacolo della vettura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Correggio, due feriti nello schianto fra auto Schianto fra due auto in galleria: due feriti sulla Fondovalle SangroSchianto fra due auto nella galleria Cefalone, nel territorio di Colledimezzo, lungo la Fondovalle Sangro. Schianto fra due auto fra viale Villetta e viale Milazzo: sette feriti al MaggioreUn brutto incidente si è verificato ieri sera all'incrocio fra viale della Villetta e viale Milazzo.