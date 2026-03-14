Incidente a Torino Lesna | scontro fra due auto all' incrocio tre feriti in ospedale

Venerdì 13 marzo 2026, all’incrocio tra via Mattei e strada della Pronda a Torino, due auto sono entrate in collisione. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone, che sono state portate in ospedale per le cure. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Un incidente è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 13 marzo 2026, all'incrocio tra via Mattei e strada della Pronda a Torino. A scontrarsi sono state due auto, una Bmw Serie 3 e un'Alfa Romeo Mito. I sanitari del 118 Azienda Zero hanno soccorso tre persone, tutte in condizioni non gravi, e le hanno trasportate in ambulanza al vicino ospedale Martini. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale, che indagano sulla dinamica dell'accaduto. L'incrocio è regolato da un semaforo e quindi è verosimile che uno dei due veicoli non abbia rispettato il rosso. L'incidente ha provocato problemi di traffico in tutto il circondario, compreso il quartiere Paradiso di Grugliasco. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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