Sale su un pedalò e affonda nelle gelide acque del lago | paura per un ragazzino lo salvano i vigili del fuoco
Un ragazzino è finito nelle acque fredde di un lago a Bosisio Parini dopo aver salito a bordo di un pedalò che stava affondando. I vigili del fuoco sono intervenuti e lo hanno tratto in salvo. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, e fortunatamente il giovane non ha riportato ferite. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause del guasto del pedalò.
Paura per un ragazzino finito nelle acque gelide del lago a Bosisio Parini dopo essere salito a bordo di un pedalò che stava affondando. L'allarme ai soccorsi è scattato d'urgenza alle 16.30 di oggi, giovedì 15 aprile.In volo anche l'elicottero DragoSul posto è stato inviato anche un equipaggio.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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