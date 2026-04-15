Sale su un pedalò e affonda nelle gelide acque del lago | paura per un ragazzino lo salvano i vigili del fuoco

Un ragazzino è finito nelle acque fredde di un lago a Bosisio Parini dopo aver salito a bordo di un pedalò che stava affondando. I vigili del fuoco sono intervenuti e lo hanno tratto in salvo. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, e fortunatamente il giovane non ha riportato ferite. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause del guasto del pedalò.