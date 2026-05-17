Sciopero per la Flotilla Salvini | Quanti aiuti portate a Gaza non andando a lavorare?

Da iltempo.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera si sono verificati i primi disagi ai collegamenti ferroviari a causa di uno sciopero promosso a sostegno della Flotilla. L’evento ha coinvolto alcune sezioni del settore dei trasporti, con manifestanti che hanno deciso di incrociare le braccia per protestare contro le operazioni di aiuto a Gaza. Il dibattito pubblico si è acceso anche con dichiarazioni di figure politiche che hanno messo in discussione le modalità di assistenza internazionale. La mobilitazione prosegue con manifestazioni e cortei previsti nelle prossime ore.

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Sciopero a sostegno dei ProPal. In Italia può accadere anche questo. E si comincia stasera, con i primi disagi ai collegamenti ferroviari. Lo sciopero generale indetto dall'Unione Sindacale di Base coinvolge tutti i settori pubblici e privati??a eccezione del trasporto aereo. A rischio trasporti pubblici locali e nazionali, scuola e sanità. Alla base della protesta la decisione dell'Usb di raccogliere "l'appello lanciato dalla Global Sumud Flotilla". Come ha spiegato in un comunicato il sindacato di base, tra le motivazioni ci sono "la guerra, il genocidio in Palestina, la corsa al riarmo, l'attacco al diritto internazionale e il restringimento degli spazi democratici impongono un salto di qualità nella mobilitazione". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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