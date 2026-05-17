Sciopero per la Flotilla Salvini | Quanti aiuti portate a Gaza non andando a lavorare?

Questa sera si sono verificati i primi disagi ai collegamenti ferroviari a causa di uno sciopero promosso a sostegno della Flotilla. L’evento ha coinvolto alcune sezioni del settore dei trasporti, con manifestanti che hanno deciso di incrociare le braccia per protestare contro le operazioni di aiuto a Gaza. Il dibattito pubblico si è acceso anche con dichiarazioni di figure politiche che hanno messo in discussione le modalità di assistenza internazionale. La mobilitazione prosegue con manifestazioni e cortei previsti nelle prossime ore.

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