Prodotto dalla Global Sumud Flotilla racconta la prima missione per portare aiuti a Gaza
Un nuovo documentario intitolato “Dalla terra al mare”, prodotto dalla Global Sumud Flotilla e diretto da Lorenzo Baldi, narra la prima missione organizzata per portare aiuti a Gaza. Il film si alterna alle immagini delle proteste che si sono svolte in tutto il mondo in quel periodo, offrendo una testimonianza visiva di quegli eventi. La produzione mette in luce le attività di questa iniziativa specifica e il contesto internazionale in cui si è svolta.
M ilano, 11 mag. (askanews) – Il documentario “Dalla terra al mare”, prodotto dalla Global Sumud Flotilla (con la regia di Lorenzo Baldi), racconta la prima missione organizzata per portare aiuti a Gaza, alternandolo alle proteste per Gaza esplose in quel periodo in tutto il mondo. Nel docufilm c’è la partecipazione, tra gli altri, di Thiago Àvila, uno dei due attivisti fermati da Israele nella seconda missione e poi rilasciato. La visione è libera su OpenDDB, ma i realizzatori hanno comunicato che tutte le donazioni ricevute sulla piattaforma per il documentario saranno usate per le attività della Flotilla. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Dalla terra al mare”, arriva il documentario sulla Global Sumud Flotilla iO Donna.🔗 Leggi su Iodonna.it
Notizie correlate
La Global Sumud Flotilla è pronta a ripartire: mille attivisti a bordo della nuova missione umanitaria per GazaOggi, domenica 12 aprile, è in partenza dal porto di Barcellona una nuova missione della Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria via mare...
La Global Sumud Flotilla fa tappa a Napoli, le imbarcazioni dirette a Gaza con cibo e aiuti umanitari: “L’assedio illegale continua”Nella domenica delle Palme, a Napoli un ramoscello d’ulivo è stato consegnato anche ai volontari della Global Sumud Flotilla che, partiti da Livorno,...
Argomenti più discussi: Ripartita da Creta la Global Sumud Flotilla, 'non ci fermeremo'; Global Sumud Flotilla, rientrato a Roma La Piccirella: Thiago e Saif sono ostaggi, vanno liberati; Flotilla intercettata da Israele, qual è il ruolo della Grecia?; Flotilla, gli attivisti denunciano: Dopo il raid, picchiati per ore.
Mercoledì 6 maggio ore 18.30 Làbas, vicolo Bolognetti 2. Proiezione del documentario Dalla terra al mare, diretto da @lorenzbaldi, prodotto dalla Global Sumud Flotilla, distribuito da Open DDB. Dopo il violento attacco israeliano di mercoledì scorso alla mis facebook
Questo mese sono l'ospite inattesa della Settimana Natangelo: natangelo.substack.com/p/la-settimana… Grazie @NatangeloM per accogliere i miei disegni e le riflessioni, a partire dalla vicenda della Global Sumud Flotilla. #satire #cartoon #editorialcartoon x.com
Calci, pugni, a dormire su pavimenti allagati: 40 ore di crudeltà: il racconto horror degli attivisti della Flotilla sulla nave israeliana. 60 in sciopero della fame reddit
Dalla terra al mare, arriva il documentario sulla Global Sumud FlotillaMilano, 11 mag. (askanews) – Il documentario Dalla terra al mare, prodotto dalla Global Sumud Flotilla (con la regia di Lorenzo Baldi), racconta la prima missione organizzata per portare aiuti a Gaz ... iodonna.it