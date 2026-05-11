Prodotto dalla Global Sumud Flotilla racconta la prima missione per portare aiuti a Gaza

Un nuovo documentario intitolato “Dalla terra al mare”, prodotto dalla Global Sumud Flotilla e diretto da Lorenzo Baldi, narra la prima missione organizzata per portare aiuti a Gaza. Il film si alterna alle immagini delle proteste che si sono svolte in tutto il mondo in quel periodo, offrendo una testimonianza visiva di quegli eventi. La produzione mette in luce le attività di questa iniziativa specifica e il contesto internazionale in cui si è svolta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui