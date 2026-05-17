Sciopero nazionale del personale | possibili disagi per i servizi gestiti da Hera

Da cesenatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo lunedì si preannuncia una giornata di possibili disagi per i servizi gestiti dal Gruppo Hera, a causa di uno sciopero nazionale proclamato da un'organizzazione sindacale non confederale. L'intera giornata sarà interessata dalla protesta, e il Gruppo ha comunicato che potrebbero verificarsi interruzioni o rallentamenti nelle attività di gestione dei servizi. La mobilitazione coinvolge i lavoratori e potrebbe influire sull'erogazione di alcune prestazioni quotidiane.

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Il Gruppo Hera informa che, in seguito a uno sciopero nazionale proclamato per l’intera giornata di lunedì 18 maggio da un’organizzazione sindacale non confederale, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi gestiti. La multiutility ricorda che saranno garantite le. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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