Sciopero nazionale del personale | possibili disagi per i servizi gestiti da Hera

Il prossimo lunedì si preannuncia una giornata di possibili disagi per i servizi gestiti dal Gruppo Hera, a causa di uno sciopero nazionale proclamato da un'organizzazione sindacale non confederale. L'intera giornata sarà interessata dalla protesta, e il Gruppo ha comunicato che potrebbero verificarsi interruzioni o rallentamenti nelle attività di gestione dei servizi. La mobilitazione coinvolge i lavoratori e potrebbe influire sull'erogazione di alcune prestazioni quotidiane.

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