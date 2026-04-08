Sciopero | lunedì 13 aprile possibili disagi per i trasporti gestiti da Eav

Lunedì 13 aprile potrebbe esserci un'interruzione nei servizi di trasporto gestiti da Eav, con uno sciopero di quattro ore dalle 11 alle 15. Durante questo periodo potrebbero verificarsi disagi per chi utilizza le linee gestite dall’azienda, anche se sono previste alcune fasce di garanzia e corse assicurate per i pendolari. La situazione potrebbe influire sugli orari e sulla regolarità dei mezzi pubblici in quella fascia oraria.

Sciopero Eav lunedì 13 aprile: trasporti a rischio per quattro ore, dalle 11 alle 15. Scopri le fasce di garanzia e le corse assicurate per i pendolari. Un nuovo sciopero di quattro ore è stato indetto per la giornata di lunedì prossimo, mettendo a rischio la regolarità delle corse su diverse linee ferroviarie e automobilistiche della regione. La mobilitazione, proclamata dalla sigla sindacale Orsa, coinvolgerà il personale dell'Ente Autonomo Volturno in una fascia oraria centrale della giornata. Come riportato dall'Ansa, l'astensione dal lavoro è prevista dalle ore 11:00 fino alle 15:00, un intervallo che potrebbe causare notevoli difficoltà ai pendolari e agli studenti che usufruiscono abitualmente dei servizi dell'azienda. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Eav, proclamate 4 ore di sciopero: possibili disagi per i viaggiatoriTempo di lettura: < 1 minuto Quattro ore di sciopero: servizi gestiti dall’Ente Autonomo Volturno a rischio lunedì prossimo.

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