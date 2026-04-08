Venerdì 10 aprile è previsto uno sciopero nazionale nel settore aereo che potrebbe causare disagi e riprogrammazioni per i passeggeri. L'agitazione coinvolge i lavoratori del trasporto aereo, con possibili ripercussioni sulle operazioni di volo in tutta Italia. Le compagnie aeree hanno comunicato che alcune partenze e arrivi potrebbero essere cancellati o rinviati durante la giornata. Le autorità raccomandano ai viaggiatori di verificare gli aggiornamenti prima di partire.

Trasporti aerei in agitazione: i passeggeri devono prepararsi a disagi e riprogrammazioni. Venerdì 10 aprile potrebbe essere una giornata difficile per chi ha in programma di viaggiare in aereo: è infatti previsto uno sciopero nazionale del comparto aereo. La protesta, proclamata dai sindacati Uiltrasporti, UGL-TA, Astra e FAST-CONFSAL-AV, durerà 4 ore, dalle 13 alle 17, e potrebbe comportare ritardi, cancellazioni e riprogrammazioni di numerosi voli. Secondo Uiltrasporti, la mobilitazione nasce dopo mesi di trattative infruttuose e mira a chiedere risposte su salari, diritti e condizioni di lavoro. “Recupero inflattivo insufficiente. Tutele messe in discussione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sciopero nazionale del comparto aereo venerdì 10 aprile: possibili disagi per i passeggeri

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Per venerdì 10 aprile è stato indetto uno sciopero nazionale di quattro ore del settore aereo x.com

Sanità privata: il 17 aprile sarà sciopero nazionale. A parità di mansione i lavoratori della Sanità privata hanno salari molto più bassi dei colleghi della Sanità pubblica. #CislBrescia https://cislbrescia.it/2026/04/02/sanita-privata-il-17-aprile-sara-sciopero-nazio - facebook.com facebook