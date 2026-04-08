Frana di Petacciato in Molise l'elenco dei treni che subiscono variazioni o cancellazioni

Da fanpage.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di mercoledì 8 aprile, sono stati cancellati o modificati almeno 37 treni a causa di una frana avvenuta a Petacciato, in Molise. La frana ha coinvolto le infrastrutture ferroviarie, influenzando il traffico ferroviario nella zona. La circolazione dei treni è stata sospesa o alterata per permettere gli interventi di sicurezza e di ripristino. La situazione resta sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

Almeno 37 treni hanno subito cancellazioni o variazioni di percorso per oggi, mercoledì 8 aprile, dopo il risveglio della frana che ha colpito Petacciato (Campobasso). Previste variazioni nei trasporti anche per domani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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