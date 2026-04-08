Frana di Petacciato in Molise l'elenco dei treni che subiscono variazioni o cancellazioni

Nella giornata di mercoledì 8 aprile, sono stati cancellati o modificati almeno 37 treni a causa di una frana avvenuta a Petacciato, in Molise. La frana ha coinvolto le infrastrutture ferroviarie, influenzando il traffico ferroviario nella zona. La circolazione dei treni è stata sospesa o alterata per permettere gli interventi di sicurezza e di ripristino. La situazione resta sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

Almeno 37 treni hanno subito cancellazioni o variazioni di percorso per oggi, mercoledì 8 aprile, dopo il risveglio della frana che ha colpito Petacciato (Campobasso). Previste variazioni nei trasporti anche per domani. 🔗 Leggi su Fanpage.it Molise, torna l’incubo della frana di Petacciato: A14 chiusa e stop ai treniIl Molise resta ancora nella morsa del maltempo, continuando a subire importanti disagi su infrastrutture e centri abitati. Molise, riattivata frana di Petacciato, autostrada e treni fermi: settimane o mesi per il ripristinoIl maltempo che la scorsa settimana ha sferzato l'Abruzzo e il Molise ha riattivato la più estesa frana d'Europa - quella di Petacciato - mandando in... Temi più discussi: Riattivata la storica frana di Petacciato in seguito al ciclone Erminio; Frana di Petacciato, fronte lungo 4 km paralizza la viabilità: blocco rischia di isolare la Puglia; La frana di Petacciato attiva da oltre un secolo: nel 2015 ultimo movimento. Così è scattato l’alert; Si risveglia la frana di Petacciato, Nord e Sud divisi, stop ai treni. La frana di Petacciato, in Molise, si riattiva dopo 11 anni spezzando la dorsale adriaticaIl fronte di oltre quattro chilometri è tornato a muoversi dopo giorni di piogge intense. Chiusi alcuni tratti dell’autostrada A14 e della linea ferroviaria adriatica, scuole chiuse nella provincia di ... wired.it Il punto sull’A14 dopo la frana di Petacciato, i tratti chiusi e la viabilità alternativa. Il Molise divide in due l’ItaliaBinari deformati dal movimento franoso, stop alla circolazione ferroviaria. Sospese le lezioni in tutte le scuole, 60 sfollati. Ciciliano: Situazione complessa, ci vorranno mesi per ripristinare la v ... quotidiano.net La frana di #Petacciato, in Molise, da ieri mattina è tornata a muoversi, creando gravi ripercussioni sulla viabilità. Atteso per un sopralluogo nel primo pomeriggio il capo della Protezione Civile. #Tg1 Elena Biggioggero - facebook.com facebook La frana di Petacciato spezza l'Italia in due. Le immagini. Di @e_cicchetti x.com