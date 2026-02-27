Sciopero nazionale dei treni il 27 e 28 febbraio | possibili cancellazioni e variazioni su tutta la rete

Il 27 e 28 febbraio 2026 si terrà uno sciopero nazionale dei treni che coinvolgerà l’intera rete ferroviaria italiana. Durante queste giornate potrebbero verificarsi cancellazioni e variazioni di orario su molti collegamenti. La protesta interesserà tutto il settore e potrebbe provocare disagi ai viaggiatori che pianificano spostamenti in quei giorni.

Tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio 2026 il trasporto ferroviario italiano sarà interessato da uno sciopero nazionale che potrà avere ripercussioni significative sulla circolazione dei treni. L’agitazione, proclamata dalle ore 21 di venerdì fino alle 20.59 di sabato, coinvolge il personale del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Sciopero nazionale dei treni il 28 febbraio: possibili cancellazioni e variazioni anche in AbruzzoPer quanto riguarda il trasporto regionale, saranno garantiti i servizi essenziali nei giorni feriali nelle fasce orarie 6-9 e 18-21, come previsto...

Sciopero treni 27 e 28 febbraio, previsti ritardi e cancellazioni. Orari e corse garantiteIl settore dei trasporti ferroviari si ferma nuovamente. Dalle ore 21 di venerdì 27 febbraio fino alle ore 20.59 di sabato 28 febbraio 2026, è stato ... ilgazzettino.it

Treni, sciopero nazionale di 24 ore dalle 21 di venerdì: le fasce garantiteLa protesta di alcune sigle autonome per il 27 e 28 febbraio: chiedono migliori condizioni di lavoro e di sicurezza. E nel pomeriggio di venerdì è in programma anche lo sciopero dei bus Arriva ... rainews.it

, : « » Si fermano anche a Torino i rider delle piattaforme di food delivery per lo sciopero nazionale proclamato il 28 febbraio.. I si - facebook.com facebook

Breaking news – A seguito dello sciopero nazionale del trasporto aereo indetto nella giornata di giovedì 26 febbraio, alcuni voli potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Si invitano i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di r x.com