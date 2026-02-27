Sciopero dei treni il 27 e 28 febbraio 2026 stop di Trenitalia Italo e Trenord | orari e treni garantiti

Il 27 e 28 febbraio 2026 si svolge uno sciopero nazionale dei treni che coinvolge Trenitalia, Italo e Trenord. L'agitazione inizia alle 21 di questa sera e termina alle 20:59 di domani, con ripercussioni sui servizi ferroviari. Durante le 24 ore di protesta sono previste sospensioni e limitazioni sui collegamenti, anche se alcune fasce di garanzia vedranno treni in circolazione.

Sciopero treni lunedì 12 gennaio 2026: orari, fasce di garanzia e treni garantiti (Trenord, Trenitalia, Italo)Giornata complicata per chi si sposta in treno: lunedì 12 gennaio 2026 è previsto uno sciopero del trasporto ferroviario con possibili cancellazioni,...

