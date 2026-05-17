Sciopero nazionale dei trasporti | possibili disagi e corse saltate
Lunedì 18 maggio si terrà uno sciopero nazionale di 24 ore nel settore dei trasporti, promosso dall’organizzazione sindacale Usb. La giornata potrebbe causare disagi alla rete di trasporti pubblici e alle corse di treni, autobus e altri mezzi. Le aziende e le autorità hanno comunicato possibili cancellazioni e modifiche agli orari abituali. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio, considerando che alcune linee potrebbero essere fortemente influenzate dallo sciopero.
Lunedì 18 maggio è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore indetto dall’organizzazione sindacale Usb lavoro orivato. Start Romagna avvisa che, quindi, potrebbero verificarsi ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico locale. Nel bacino dei Forlì-Cesena dalle 5.30 alle 8.30 e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Sciopero nazionale dei treni il 27 e 28 febbraio: possibili disagi
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