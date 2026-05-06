Negli ultimi tempi, il trasporto pubblico locale ha registrato un aumento delle corse saltate e dei disagi per gli utenti. La carenza di personale è stata indicata come causa principale di questi problemi, che si sono tradotti in interruzioni frequenti del servizio. Le autorità hanno annunciato interventi per migliorare la situazione, ma al momento le corse saltate continuano a creare difficoltà ai pendolari.

Corse saltate e disservizi, così la carenza di personale si riflette sul trasporto pubblico locale. Dopo i disagi registrati nell’ultimo periodo, legati per lo più alla mancanza di autisti, il Comune di San Donato e Autoguidovie hanno avviato una parziale riorganizzazione delle linee di autobus interne alla città, per cercare di superare le difficoltà segnalate a più riprese dall’utenza, oggetto anche di contestazioni formali al gestore, da parte del Municipio. Il nuovo assetto prevede il ripristino totale della linea C-blu, sulla quale si erano registrate le maggiori criticità. Per compensare la rimodulazione di alcune corse e offrire un servizio più completo, il percorso è stato integrato col prolungamento di tre corse al mattino e tre corse al pomeriggio, dal lunedì al venerdì, fino al cimitero di Monticello.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trasporti pubblici, ora si cambia: "Stop alle corse saltate e ai disagi"

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