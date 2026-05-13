Al via lo sciopero nazionale dei trasporti | possibili disagi alla circolazione ferroviaria

Lunedì 18 maggio 2026 è iniziato uno sciopero nazionale dei trasporti pubblici, con possibili disagi alla circolazione ferroviaria. La protesta coinvolge diversi servizi di trasporto e potrebbe influenzare i collegamenti tra città e regioni. La manifestazione è stata annunciata con comunicazioni ufficiali e si svolge in concomitanza con altre azioni di sciopero in vari settori. Le autorità consigliano di verificare gli orari aggiornati prima di mettersi in viaggio.

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Al via lo sciopero nazionale dei trasporti pubblici in programma per lunedì 18 maggio 2026. Come riportato su Today.it, con questa protesta gli scioperanti intendono rivendicare migliori condizioni contrattuali, ma anche dimostrare la propria vicinanza alla Global Sumud Flotilla, denunciare il.🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sciopero generale del 9 marzo: possibili disagi per scuole, trasporti e sanitàLa giornata di lunedì 9 marzo si preannuncia particolarmente complicata per cittadini e lavoratori. Sciopero 27 marzo per trasporti, scuola e stampa: i possibili disagi per i servizi coinvoltiNella giornata di venerdì 27 marzo il sindacato AL Cobas ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere ripercussioni sui trasporti. Temi più discussi: 7 maggio sciopero nazionale dei porti italiani, per il riconoscimento del lavoro portuale come usurante ai fini pensionistici, contro i piani di riarmo: risorse a salari, pensioni e servizi pubblici; Sciopero generale nazionale il 18 maggio: sarà un lunedì nero; Sciopero a Roma il 18 maggio: nel giorno del derby a rischio metro, bus, tram e treni; Potere al Popolo sostiene lo sciopero della scuola del 7 maggio. Fim, Fiom e Uilm hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente e otto ore di sciopero nazionale contro il piano di ristrutturazione presentato da Electrolux che prevede la chiusura della fabbrica di Cerreto d'Esi e 1.700 esuberi, quasi il 40% dei 4.500 occu x.com Un altro sciopero dei treni in Italia il 18 maggio? Consigli urgenti necessari per i viaggi internazionali reddit Sciopero generale del 18 maggio, trasporti e servizi a rischio: Contro guerra, salari bassi e precarietàUSB porta in piazza la protesta nazionale: treni fermi, disagi attesi anche a Torino. Al centro della mobilitazione il conflitto in Palestina e il tema del lavoro ... giornalelavoce.it Sciopero generale: il 18 maggio si fermano trasporti, scuole e servizi - ecco cosa sapere prima di uscireSciopero generale il 18 maggio 2026: stop a treni, bus e metro in tutta Italia. Fasce garantite, orari e categorie coinvolte. alfemminile.com