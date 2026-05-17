Sciopero nazionale 18 maggio | quali e perché i servizi sono a rischio

Da ildifforme.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 18 maggio e fino alla giornata successiva, si svolge uno sciopero nazionale indetto da un sindacato. I settori coinvolti sono trasporti, sanità e istruzione, con possibili interruzioni o riduzioni dei servizi. La protesta riguarda diverse questioni legate alle condizioni lavorative e alle politiche adottate nel settore pubblico. L'agitazione ha avuto inizio alle 21 di questa sera e si protrarrà per tutta la giornata seguente, coinvolgendo vari operatori e istituzioni pubbliche.

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Mezzi di trasporto, sanità e scuola a rischio dalle 21 di questa sera fino a domani per lo sciopero nazionale indetto da Usb E’ stato indetto da Usb, perlunedì 18 maggio,lo sciopero nazionale, così si fermanotreni, trasporto pubblico locale, scuola, sanità e pubblica amministrazione. Questa protesta nasce come risposta all’appello lanciato dalla Global Sumud Flotilla e dureràdalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani, sono previsti cancellazioni e ritardi e ciò dipenderà, come sempre, dall’adesione dei singoli lavoratori. Non solo, sul sito di Rfi si legge che lo sciopero potrebbe anche prolungarsi prima e dopo l’orario segnalato. Inoltre potrebbero esserci ripercussioni su bus, metro e tram. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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