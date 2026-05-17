Sciopero nazionale 18 maggio | quali e perché i servizi sono a rischio

Nella serata del 18 maggio e fino alla giornata successiva, si svolge uno sciopero nazionale indetto da un sindacato. I settori coinvolti sono trasporti, sanità e istruzione, con possibili interruzioni o riduzioni dei servizi. La protesta riguarda diverse questioni legate alle condizioni lavorative e alle politiche adottate nel settore pubblico. L'agitazione ha avuto inizio alle 21 di questa sera e si protrarrà per tutta la giornata seguente, coinvolgendo vari operatori e istituzioni pubbliche.

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