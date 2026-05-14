Sciopero del 18 maggio trasporti e servizi a rischio anche in Toscana | ecco chi si ferma

Il 18 maggio sarà una giornata di proteste che coinvolgerà anche la Toscana, dove molte aziende e servizi pubblici potrebbero subire interruzioni o rallentamenti. L’astensione dal lavoro è stata proclamata dall’Unione sindacale di base, con il supporto di Fi-si, e riguarda principalmente il settore dei trasporti e altri servizi essenziali. Sono previste possibili cancellazioni di treni, autobus e servizi pubblici, con un impatto sulla mobilità e sulla quotidianità dei cittadini nella regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Firenze, 14 maggio 2026 – Sarà un lunedì complicato anche in Toscana quello del 18 maggio, giornata dello sciopero generale nazionale proclamato dall’Unione sindacale di base, con adesione anche di Fi-si. La mobilitazione coinvolgerà diversi settori pubblici e privati, dai trasporti alla sanità, fino ai servizi ambientali, con possibili disagi per pendolari, studenti e cittadini. Alla base della protesta, spiegano i sindacati, ci sono le contestazioni legate alle politiche economiche e internazionali, con lo slogan “contro la guerra che entra nelle nostre vite”. Treni a rischio per quasi 24 ore. I disagi maggiori potrebbero riguardare il trasporto ferroviario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sciopero del 18 maggio, trasporti e servizi a rischio anche in Toscana: ecco chi si ferma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sciopero generale, servizi, scuole, trasporti e ospedali a rischio: chi si ferma Temi più discussi: Lunedì 18 maggio sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private; Sciopero generale nazionale indetto per l'intera giornata del 18 maggio 2026; Sciopero Generale 18 maggio: nemmeno un chiodo per guerre e genocidio; Chi si ferma per lo sciopero generale del 18 maggio?. Sciopero del 18 maggio: Servizi minimi garantiti dal Comune di Parma e Ausl x.com Sciopero del 18 maggio, trasporti e servizi a rischio anche in Toscana: ecco chi si fermaDisagi attesi per treni, autobus, sanità e raccolta rifiuti. Garantite solo le fasce protette e i servizi essenziali ... lanazione.it Sciopero generale il 18 maggio: dai treni alla scuola fino sanità. Ecco chi si fermeràLunedì 18 maggio uno sciopero generale indetto dall’Unione sindacale di base rischia di creare non pochi disagi in diversi settori, sia del lavoro privato che pubblico. Saranno infatti coinvolti anche ... ilfattoquotidiano.it