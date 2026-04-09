Sciopero nazionale 10 aprile voli a rischio | quali sono le fasce di garanzia

Il 10 aprile si terrà uno sciopero nazionale che coinvolgerà tutto il settore aereo, con diverse sigle sindacali che hanno proclamato l’astensione dal lavoro. La protesta interesserà il personale aeroportuale di tutto il Paese, portando a possibili disagi e cancellazioni di voli. Le autorità hanno comunicato le fasce di garanzia per garantire i servizi essenziali e ridurre i disagi ai passeggeri.

Manca ormai poco allo sciopero del 10 aprile nel quale a fermarsi è tutto il settore aereo. Si tratta di un’ampia agitazione che coinvolge diversi sindacati e fermerà su tutto il territorio nazionale il personale aeroportuale. Si tratta di uno sciopero comunque piuttosto limitato, di appena quattro ore, che si svolgerà dalle ore 13:00 alle ore 17:00. Lo sciopero però si aggiunge a un periodo particolarmente sensibile per il traffico aereo, con difficoltà in alcuni scali e rischio di cancellazioni. Le principali criticità però si attendono nell’ aeroporto di Fiumicino, che non è tra gli aeroporti sottoposti a pratiche di razionamento del cherosene, e a Milano Malpensa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sciopero nazionale 10 aprile, voli a rischio: quali sono le fasce di garanzia Sciopero il 18 marzo 2026, a rischio i voli in Italia: gli orari e le fasce di garanzia dell’EnacPer domani, mercoledì 18 marzo, è in programma uno sciopero degli aerei che rischia di creare disagi ai voli in tutta Italia. Sciopero aerei 10 aprile 2026: orari e fasce di garanziaPer venerdì 10 aprile 2026 è in programma uno sciopero nazionale del settore aereo che durerà quattro ore, dalle 13 alle 17. Temi più discussi: Sciopero nazionale del trasporto aereo il 10 aprile, ecco cosa sapere; Sciopero 10 aprile 2026, chi si ferma e per quante ore; Sciopero aerei del 10 aprile 2026, rischio ritardi e cancellazioni in tutta Italia; Scioperi, dagli aerei ai mezzi pubblici: tutti gli stop di aprile. Sciopero nazionale del trasporto aereo il 10 aprile, ecco cosa sapereNel corso della giornata di venerdì sono previsti disagi per chi deve volare: dalle 13 alle 17 è infatti in programma una mobilitazione che interesserà i lavoratori degli scali nazionali e in ... tg24.sky.it Sciopero nazionale 10 aprile, voli a rischio: quali sono le fasce di garanziaStop ai voli per la protesta nazionale dei sindacati del settore aereo. Tra cancellazioni e fasce protette, ecco come richiedere il rimborso ... quifinanza.it Giovedì 7 maggio 2026 SCIOPERO NAZIONALE dei PORTI Per il riconoscimento del lavoro usurante ai fini pensionistici. Nei prossimi giorni indicheremo modalità per partecipare a questa importante giornata di lotta. - facebook.com facebook