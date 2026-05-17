Il 18 maggio si terrà uno sciopero che coinvolgerà i lavoratori di Hera, con possibili ripercussioni sui servizi forniti dall'azienda. Durante questa giornata alcuni servizi potrebbero essere più lenti o temporaneamente sospesi, mentre altri resteranno attivi come di consueto. Per evitare lunghe attese agli sportelli fisici, i cittadini sono invitati a utilizzare le piattaforme online o i numeri telefonici dedicati. La giornata di protesta riguarda diverse aree di competenza dell’azienda, senza indicazioni specifiche sui servizi esclusi.

? Punti chiave Quali servizi essenziali rimarranno garantiti durante la giornata di protesta?. Come possono i cittadini evitare le code agli sportelli fisici?. Quali numeri verdi attivare per ricevere assistenza immediata senza attese?. Quando torneranno operative le normali attività di gestione del servizio?.? In Breve Servizi essenziali e pronto intervento garantiti 24 ore su 24.. Canali digitali Hera OnLine e app My Hera attivi per evitare attese.. Numero verde domestico 800.999.500 e business 800.999.700 per consulenza gratuita.. Sciopero proclamato da organizzazione sindacale non confederale per l'intera giornata.. Lunedì 18 maggio 2026, l’intero territorio sarà interessato da un possibile rallentamento dei servizi gestiti dal Gruppo Hera a causa di uno sciopero nazionale proclamato da un’organizzazione sindacale non confederale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sciopero Hera il 18 maggio: possibili rallentamenti ai servizi

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