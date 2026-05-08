Sciopero generale il 18 maggio 2026 si fermano treni e mezzi pubblici Usb | Italia complice di Israele
Il 18 maggio 2026 è stato indetto uno sciopero generale che coinvolgerà treni e mezzi pubblici su tutto il territorio. L'Usb ha annunciato la protesta, sottolineando che le questioni legate alla guerra, alla situazione in Palestina, agli investimenti militari e alle restrizioni delle libertà democratiche sono alla base della mobilitazione. L'agitazione ha provocato la sospensione di numerosi servizi di trasporto pubblico in diverse città.
L'Usb ha proclamato uno sciopero generale per il 18 maggio: "La guerra, il genocidio in Palestina, la corsa al riarmo, l'attacco al diritto internazionale e il restringimento degli spazi democratici impongono un salto di qualità nella mobilitazione". Previsti disagi per gli utenti dei mezzi pubblici come bus e treni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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