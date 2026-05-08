Sciopero generale il 18 maggio 2026 si fermano treni e mezzi pubblici Usb | Italia complice di Israele

Il 18 maggio 2026 è stato indetto uno sciopero generale che coinvolgerà treni e mezzi pubblici su tutto il territorio. L'Usb ha annunciato la protesta, sottolineando che le questioni legate alla guerra, alla situazione in Palestina, agli investimenti militari e alle restrizioni delle libertà democratiche sono alla base della mobilitazione. L'agitazione ha provocato la sospensione di numerosi servizi di trasporto pubblico in diverse città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui