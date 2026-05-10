Il 18 maggio sarà sciopero generale | a rischio treni e mezzi pubblici gli orari

Da today.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 18 maggio si terrà uno sciopero generale indetto dal sindacato Usb, che ha aderito all’appello della Global Sumud Flotilla. Durante questa giornata, i servizi di trasporto pubblico, tra cui treni e mezzi urbani, potrebbero subire variazioni o sospensioni. La mobilitazione coinvolge diverse regioni e si aspetta un impatto sui trasporti in tutto il territorio. Le autorità hanno già annunciato possibili modifiche agli orari di servizio.

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Il 18 maggio sarà sciopero generale. A proclamare la mobilitazione è stato il sindacato Usb che nelle scorse ore ha raccolto "l'appello lanciato dalla Global Sumud Flotilla". Il sindacato spiega in una nota che i motivi della protesta sono "la guerra, il genocidio in Palestina, la corsa al riarmo.🔗 Leggi su Today.it

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