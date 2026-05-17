Sciopero generale del 18 maggio autobus urbani ed extraurbani a rischio cancellazione
Il prossimo 18 maggio è previsto uno sciopero generale che coinvolgerà il settore dei trasporti pubblici, con autobus urbani ed extraurbani a rischio cancellazione. La protesta è stata annunciata dall’Unione Sindacale di Base, che ha motivato la mobilitazione con richieste legate alla tutela dei salari e delle pensioni, oltre a contestare i piani di riarmo e le relazioni economiche con uno stato straniero. La giornata potrebbe portare disagi per chi si sposta quotidianamente con i mezzi pubblici.
L’Unione Sindacale di Base ha proclamato uno sciopero generale per la giornata di lunedì 18 maggio 2026 “per interventi immediati a tutela dei salari e pensioni, per uno stop ai piani di riarmo, per l’interruzione di ogni relazione e collaborazione economica con lo stato di Israele, per il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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