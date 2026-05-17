Sciopero generale del 18 maggio autobus urbani ed extraurbani a rischio cancellazione

Il prossimo 18 maggio è previsto uno sciopero generale che coinvolgerà il settore dei trasporti pubblici, con autobus urbani ed extraurbani a rischio cancellazione. La protesta è stata annunciata dall’Unione Sindacale di Base, che ha motivato la mobilitazione con richieste legate alla tutela dei salari e delle pensioni, oltre a contestare i piani di riarmo e le relazioni economiche con uno stato straniero. La giornata potrebbe portare disagi per chi si sposta quotidianamente con i mezzi pubblici.

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