Nella giornata di venerdì 10 aprile 2026, si prevede uno sciopero di quattro ore nel settore del trasporto pubblico locale in Campania. La protesta riguarda sia gli autobus urbani che quelli extraurbani, con possibili disagi per gli utenti che devono spostarsi nella regione. L'agitazione è stata indetta da alcune sigle sindacali e potrebbe influenzare le corse previste per quella giornata.

Possibili disagi per il trasporto pubblico locale in Campania nella giornata di venerdì 10 aprile 2026. Le organizzazioni sindacali USB Lavoro Privato e ADL Cobas hanno proclamato uno sciopero di 4 ore che interesserà il servizio di autobus. Orari dello sciopero. Secondo quanto comunicato da Busitalia Campania, società del Gruppo FS, l’astensione dal lavoro è prevista nella fascia oraria dalle 20:01 alle 24:00. Durante questo intervallo, in caso di adesione del personale, potrebbero non essere garantiti i servizi di trasporto urbano ed extraurbano. Possibili disagi limitati. Dai dati relativi alle precedenti agitazioni proclamate dalle stesse sigle sindacali, si è registrata un’adesione contenuta. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Busitalia Campania, sciopero il 10 aprile: stop di 4 ore per autobus urbani ed extraurbani

Busitalia, sciopero degli autobus: possibili disagi la sera di venerdì 10 aprilePossibili disagi per chi utilizza il trasporto pubblico locale nella serata di venerdì 10 aprile 2026.

Sciopero trasporto aereo il 10 aprile, stop di quattro ore dalle 13 alle 17Fiumicino, 9 aprile 2026 – Venerdì 10 aprile sarà una giornata delicata per il trasporto aereo italiano.

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