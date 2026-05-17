Sciopero generale dalla sanità alla scuola | i servizi garantiti e quelli a rischio per 24 ore anche a Latina

Lunedì 18 maggio si svolge uno sciopero generale di 24 ore promosso dall’Unione sindacale di base che coinvolge lavoratori di diversi settori, tra cui scuola, sanità e trasporti. La protesta potrebbe portare a disservizi nelle attività scolastiche, nei servizi sanitari e nel trasporto pubblico anche nella zona di Latina. I servizi essenziali saranno garantiti, ma alcuni settori potrebbero essere più colpiti rispetto ad altri, con possibili ripercussioni sulla quotidianità dei cittadini.

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