Sciopero generale dalla sanità alla scuola | i servizi garantiti e quelli a rischio per 24 ore anche a Latina
Lunedì 18 maggio si svolge uno sciopero generale di 24 ore promosso dall’Unione sindacale di base che coinvolge lavoratori di diversi settori, tra cui scuola, sanità e trasporti. La protesta potrebbe portare a disservizi nelle attività scolastiche, nei servizi sanitari e nel trasporto pubblico anche nella zona di Latina. I servizi essenziali saranno garantiti, ma alcuni settori potrebbero essere più colpiti rispetto ad altri, con possibili ripercussioni sulla quotidianità dei cittadini.
Scuola, sanità, trasporti. Per la giornata di domani, lunedì 18 maggio, l’Unione sindacale di base (Usb) ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà lavoratrici e lavoratori di numerosi settori, con il rischio di disagi nell’erogazione dei servizi anche a Latina.Ecco nel. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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