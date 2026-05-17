Sciopero generale a Roma dalla sanità alla scuola | i servizi garantiti e quelli a rischio per 24 ore

Da romatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio si svolgerà uno sciopero generale di 24 ore che interesserà diversi settori, tra cui sanità, scuola e trasporti. L’Unione sindacale di base ha proclamato l’astensione dal lavoro per questa giornata, coinvolgendo lavoratori di varie categorie. La protesta potrebbe causare disagi nell’erogazione dei servizi pubblici e nelle attività quotidiane a Roma. Alcuni servizi continueranno a funzionare, mentre altri potrebbero subire interruzioni o riduzioni. La giornata si svolgerà senza ulteriori comunicazioni ufficiali sulle modalità di svolgimento.

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Dalla scuola alla sanità, fino ai trasporti: per la giornata di domani, lunedì 18 maggio, l’Unione sindacale di base (Usb) ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà lavoratrici e lavoratori di numerosi settori, con il rischio di disagi nell’erogazione dei servizi anche a Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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