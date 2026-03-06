Sciopero generale lunedì 9 marzo 2026 i settori a rischio dalla scuola alla sanità | garantiti i servizi essenziali

Lunedì 9 marzo 2026 è previsto uno sciopero generale che coinvolgerà vari settori, dalla scuola alla sanità, con possibili disagi e interruzioni nei servizi. La protesta viene indetta da diversi sindacati tra cui Usb, Usi, Clap, Cub, Slai Cobas, Flc Cgil e Filcam Cgil. Nonostante le agitazioni, i servizi essenziali saranno garantiti durante tutta la giornata.

Proclamato dai sindacati Usb, Usi, Clap, Cub, Slai Cobas, Flc Cgil e Filcam Cgil, riguarderà tutti i comparti del pubblico e del privato tranne i trasporti Martedì 9 marzo da bollino rosso nei settori pubblico e privato con disagi e disservizi previsti in virtù dello sciopero generale proclamato dai sindacati Usb, Usi, Clap, Cub, Slai Cobas, Flc Cgil e Filcam Cgil. Una giornata di mobilitazione nazionale, in coincidenza con quella internazionale dei diritti delle donne, che comporterà inevitabili ripercussioni sul mondo della scuola, della sanità, della pubblica amministrazione. A rischio, in parte minore, anche il trasporto pubblico: