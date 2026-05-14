Sciopero generale il 18 maggio | dai treni alla scuola fino sanità Ecco chi si fermerà

Lunedì 18 maggio si terrà uno sciopero generale promosso dall’Unione sindacale di base, coinvolgendo diversi settori tra cui trasporti, scuola e sanità. La protesta potrebbe determinare sospensioni e riduzioni di servizi in molte aziende pubbliche e private. Tra le attività più colpite ci sono i servizi di trasporto ferroviario, le scuole e le strutture sanitarie, con possibili variazioni negli orari e nelle aperture. La mobilitazione riguarda lavoratori di differenti categorie e settori, creando possibili disagi per la popolazione.

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