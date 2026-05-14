Sciopero generale il 18 maggio | dai treni alla scuola fino sanità Ecco chi si fermerà
Lunedì 18 maggio si terrà uno sciopero generale promosso dall’Unione sindacale di base, coinvolgendo diversi settori tra cui trasporti, scuola e sanità. La protesta potrebbe determinare sospensioni e riduzioni di servizi in molte aziende pubbliche e private. Tra le attività più colpite ci sono i servizi di trasporto ferroviario, le scuole e le strutture sanitarie, con possibili variazioni negli orari e nelle aperture. La mobilitazione riguarda lavoratori di differenti categorie e settori, creando possibili disagi per la popolazione.
Lunedì 18 maggio uno sciopero generale indetto dall’Unione sindacale di base rischia di creare non pochi disagi in diversi settori, sia del lavoro privato che pubblico. Saranno infatti coinvolti anche i comparti del trasporto pubblico, della sanità e della scuola. La protesta è stata indetta dall’Usb, con l’adesione anche di Fi-si, contro la guerra che “entra nelle nostre vite”. I disagi riguarderanno principalmente il trasporto pubblico nazionale e locale con le ferrovie che si fermeranno dalle 21 del 17 maggio alle 20.59 del 18 maggio e le autostrade dalle 22 del 17. Nel settore trasporti sono esclusi da questo sciopero gli aerei. Per quanto riguardo le proteste della mobilità locale, è stato revocato lo sciopero del trasporto pubblico Amat a Palermo mentre è stato confermato quello dell’Stp a Bari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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