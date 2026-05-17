’Scintille’ debutta al Salone del libro | Come parlare del mondo accanto
Al Salone del libro è arrivato il nuovo volume intitolato “Scintille”, scritto da tre autrici, due delle quali provenienti dal territorio. Il libro raccoglie tre novelle brevi, ciascuna pensata per stimolare il desiderio di leggere in modo rapido e coinvolgente. L’obiettivo dichiarato delle autrici è di invitare i lettori a riflettere sul mondo che ci circonda attraverso storie concise e intense. La presentazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.
Tre autrici, due delle quali del territorio, tre novelle e la volontà di scatenare il piacere della lettura in poche pagine. Alice Cervia e Irene Visintin – entrambe vivono a Castelnuovo Magra - si preparano a debuttare in anteprima al Salone del Libro di Torino, dove saranno il 18 maggio con " Scintille ", collana editoriale dedicata alla narrativa speculativa per adulti pubblicata da Lumien. "Scintille" abbraccia l’intero spettro della narrativa speculativa: dal fantasy all’horror, dal weird al new weird, dal realismo magico alla bizarro fiction, dalla fantascienza; nello specifico, Cervia pubblica la prima, "Altra pelle", un fantasy storicoucronico, weird horror e Visintin la seconda, "Cora", dark fantasy, horror intimista, family gothic. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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