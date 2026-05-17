’Scintille’ debutta al Salone del libro | Come parlare del mondo accanto

Al Salone del libro è arrivato il nuovo volume intitolato “Scintille”, scritto da tre autrici, due delle quali provenienti dal territorio. Il libro raccoglie tre novelle brevi, ciascuna pensata per stimolare il desiderio di leggere in modo rapido e coinvolgente. L’obiettivo dichiarato delle autrici è di invitare i lettori a riflettere sul mondo che ci circonda attraverso storie concise e intense. La presentazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

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