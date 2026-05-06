Ricerca e territorio | IRES Piemonte debutta al Salone del Libro di Torino 2026
Per la prima volta nella sua storia, l’IRES Piemonte parteciperà ufficialmente al Salone Internazionale del Libro di Torino nel 2026. L’istituto di ricerche economico-sociali del Piemonte sarà presente all’evento, che si terrà nella città piemontese. La partecipazione rappresenta un nuovo passo per l’ente nel settore della promozione culturale e della diffusione dei risultati delle proprie attività di ricerca.
Per la prima volta nella sua storia, l'IRES Piemonte (Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte) prenderà parte ufficialmente al Salone Internazionale del Libro di Torino. In occasione della 38ª edizione della kermesse, in programma dal 14 al 18 maggio 2026 presso il centro espositivo.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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