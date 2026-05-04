Dopo tante porte in faccia sbarco al Salone del Libro | ne approfitterò per parlare di ciò che mi muove davvero

Dopo numerosi rifiuti, finalmente ho avuto accesso al Salone del Libro, un'occasione per affrontare argomenti che mi stanno a cuore. Avevo intenzione di scrivere sul caso dei detergenti destinati alle persone senza dimora, tema di cui ho parlato più volte, anche forse troppo. Quando qualcosa non quadra, diventa difficile ignorarlo e proseguire come se nulla fosse.

Avrei voluto scrivere il pezzo a chiusura della vicenda dei detergenti per i senza fissa dimora. Ne ho parlato in molte occasioni, anche troppo forse, ma quando una cosa non torna è difficile far finta di niente. Purtroppo non posso farlo, perché, nonostante sia stata presentata anche un’interpellanza in Consiglio comunale, l’assessorato competente non ha risposto, e non una volta sola: parliamo di ben due consigli comunali. E quindi dobbiamo restare in attesa, sospesi in quel limbo tutto italiano dove le risposte arrivano, forse, quando non servono più. Nel frattempo però la realtà va avanti. E la realtà dice che, in quel bagno, i senza fissa dimora continuano a lavarsi e a insaponarsi grazie a noi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dopo tante porte in faccia, sbarco al Salone del Libro: ne approfitterò per parlare di ciò che mi muove davvero Notizie correlate Salone Internazionale del Libro: Che ne sai tu di un campo di grano (COSE Spiegate bene)Il giornalista e scrittore Michele Serra e il direttore editoriale del Post Luca Sofri presentano Che ne sai tu di un campo di grano, il nuovo numero... Qualcosa si muove dopo il mio post su ciò che manca nei bagni pubblici del mio quartiere: per questo bisogna indignarsiHo scritto un post semplice, diretto, concreto: nei bagni pubblici del nostro quartiere manca ciò che serve davvero, il sapone e lo shampoo.